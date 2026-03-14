14 марта 2026
последняя новость: 08:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

AP: вертолетная площадка посольства США в Багдаде подверглась ракетному удару

время публикации: 14 марта 2026 г., 07:08 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 07:30
AP Photo/Hadi Mizban

Вертолетная площадка посольства США в Багдаде подверглась ракетному удару, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух представителей служб безопасности. Чиновники сообщили об инциденте на условиях анонимности, так как не уполномочены общаться с прессой.

Ракета упала на территории посольства, которое находится в багдадской "Зеленой зоне" – хорошо укрепленном правительственном квартале, где расположены иракские госучреждения и иностранные посольства.

Атака была осуществлена вскоре после того, как арабские СМИ сообщили: в результате ударов по целям в Багдаде в ночь на 14 марта были уничтожены генеральный секретарь иракской проиранской шиитской группировки "Катаиб Хизбалла" Хусейн аль-Хамидауи, а также ряд других лидеров этой организации – в их числе Акрам аль-Кааби и Хусам Хамуди.

Ссылки по теме
"Аль-Маядин": в Багдаде атаковано посольство США