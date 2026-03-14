В еврейской школе в Амстердаме прогремел взрыв. Об этом сообщает новостной ресурс NOS со ссылкой на мэра Амстердама Фемке Халсему, которая заявила, что речь идет о нападении на еврейскую общину города..

Организация "Исламское движение правых соратников" опубликовала видеозапись, на которой запечатлен взрыв в еврейской школе. О пострадавших не сообщается, однако месту происшествия причинен материальный ущерб.

Накануне у входа в синагогу в Роттердаме вспыхнул пожар. Полиция предположила, что пожар был вызван умышленным поджогом, были задержаны четверо подозреваемых. Судя по всему, они принадлежат к организации "Исламское движение правых соратников".