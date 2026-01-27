"Сперма лосося" станет предметом разбирательства в тель-авивском суде

В Тель-Авивский окружной суд был подан иск с обвинением компании "Промедикс", импортирующей товары медицинской эстетики, о введении потребителей в заблуждение, сообщает портал ynet.

Истец, компания "Омегамедикс", продвигающая в Израиле корейские инъекции "спермы лосося" REJURAN, утверждает, что "Промедикс", продающий конкурирующий продукт VITARAM по цене на 40%-50% ниже, использует молоки форели, а не океанического лосося.

"Омегамедикс" описывает REJURAN как "имеющий медицинские показания в области регенеративной медицины, эстетики и лечения ожогов и рубцов. В исковом заявлении она утверждает, что речь идет о "революционном и запатентованном продукте, основанном на полинуклеотидах. Это вещество, извлекаемое из натуральной ДНК океанического лосося, генетически совместимо на 97% с человеческой ДНК и способствует восстановлению клеток и регенерации тканей кожи".

Согласно иску, "Промедикс" представляет продвигаемые ею продукты как "основанные на молоках лосося", тогда как на самом деле речь идет о других, более дешевых продуктах, происходящих не от лосося, а от форели, выращенной в рыбных прудах", что является обманом, введением в заблуждение и грубым нарушением закона.

Истец требует от суда запретить "Промедикс" использовать слово "лосось" в свои рекламные материалы.

В компании "Промедикс", в свою очередь, утверждают, что "исковое заявление полно искажений", и что "речь идет об иске, поданном прямым конкурентом с очевидными коммерческими интересами, учитывая тот факт, что "Промедикс" начал продажи в Израиле еще до него".