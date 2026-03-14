14 марта 2026
|
последняя новость: 03:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 марта 2026
|
14 марта 2026
|
последняя новость: 03:46
14 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Маядин": атакован штаб боевиков-шиитов в Багдаде

Война с Ираном
Ирак
время публикации: 14 марта 2026 г., 03:09 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 04:02
Шествие боевиков-шиитов в Багдаде
AP Photo/Hadi Mizban

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что в Багдаде был нанесен авиаудар по дому, в котором располагался штаб одной из шиитских проиранских группировок.

Предварительно: не менее трех убитых.

Атакованный дом располагался на улице Каррада.

Сообщается о взрывах на востоке Багдада – в шиитских районах Аль-Баладият и Садр-Сити.

Информация уточняется.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook