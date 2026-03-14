"Аль-Маядин": атакован штаб боевиков-шиитов в Багдаде

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что в Багдаде был нанесен авиаудар по дому, в котором располагался штаб одной из шиитских проиранских группировок.

Предварительно: не менее трех убитых.

Атакованный дом располагался на улице Каррада.

Сообщается о взрывах на востоке Багдада – в шиитских районах Аль-Баладият и Садр-Сити.

Информация уточняется.