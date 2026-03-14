Axios: ЦАХАЛ готовит масштабное наземное вторжение в Ливан

Израиль готовится значительно расширить наземную операцию в Ливане, поставив целью захват всей территории к югу от реки Литани и разрушение военной инфраструктуры "Хизбаллы". Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников. По оценке автора публикации Барака Равида, речь может идти о крупнейшем израильском наземном вторжении в Ливан с 2006 года.

По информации Axios, еще несколько дней назад правительство Биньямина Нетаниягу пыталось сдерживать эскалацию на ливанском направлении, чтобы сосредоточиться на Иране. Однако ситуация изменилась 11 марта, когда "Хизбалла" выпустила по израильской территории более 200 ракет в координации с Ираном. После этого в Иерусалиме пришли к выводу, что крупная наземная операция в Ливане необходима.

Как пишет издание, ЦАХАЛ уже сосредоточил на границе с Ливаном три бронетанковые и пехотные дивизии, а в пятницу объявил о переброске дополнительных сил и мобилизации резервистов. По словам одного из источников Axios, задача операции – занять территорию, оттеснить силы "Хизбаллы" на север от границы и уничтожить ее позиции и склады оружия в деревнях южного Ливана.

В публикации также говорится, что администрация Дональда Трампа в целом поддерживает крупную израильскую операцию против "Хизбаллы", но одновременно пытается ограничить ущерб ливанскому государству. По данным Axios, Вашингтон попросил Израиль не наносить удары по международному аэропорту Бейрута и другим объектам государственной инфраструктуры, а также продвигает идею прямых переговоров между Израилем и Ливаном о послевоенном урегулировании.