Освободить Ливан от медвежьих объятий "Хизбаллы". Интервью с Жаком Нерией

Одновременно с войной в Иране начался новый раунд вооруженного противостояния между Израилем и "Хизбаллой". Находимся на ли мы на пороге полномасштабной войны в Ливане? Что из себя представляет "Хизбалла" в 2026 году? На эти и другие вопросы редакция Newsru.co.il попросила ответить полковника запаса, доктора Жака Нерию, в прошлом высокопоставленного сотрудника военной разведки (АМАН), а ныне старшего исследователя Иерусалимского центра по делам общества и государства.

Беседовал Габи Вольфсон.

Господин Нерия, что представляла из себя "Хизбалла" к 28 февраля 2026 года?

Прежде всего, надо помнить, что эта организация была создана в 1982 году Ираном. Это иранская организация, члены которой говорят на ливанском диалекте. Иран создал эту организацию, когда понял, что не в состоянии взять под контроль "Амаль", крупнейшую шиитскую организацию того времени. Иран сделал ставку на "Хизбаллу", и "Хизбалла" взяла на себя миссию борьбы с израильским присутствием в Южном Ливане. Благодаря этой борьбе "Хизбалла" и прославилась. Эта организация прославилась, когда вынудила ЦАХАЛ покинуть Южный Ливан в 2000 году, а затем, когда, как заявлялось, вышла победителем во Второй ливанской войне. До 2024 года "Хизбалла" более или менее занималась тем, что укрепляла свой статус организации, реализующей концепцию, разработанную Касемом Сулеймани, бывшим командиром батальонов "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Суть концепции заключалась в стремлении задушить Израиль при помощи различных союзников Ирана – в Ливане, в Сирии, в Ираке, в Йемене. В день X все они должны были атаковать Израиль одновременно и вынудить его воевать одновременно на несколько фронтов.

Итак, иранская организация с ливанским произношением.

Именно так. И после войны 2024 года, когда "Хизбалле" был нанесен сильный удар, в Израиле влюбились в идею о том, что достигнут фактор сдерживания в отношениях с "Хизбаллой", что "Хизбалле" нанесен такой сильный удар, от которого она не сможет оправиться, что "Хизбалла" отброшена на годы назад. Всякий раз, когда я спорил с этим подходом, на меня смотрели как на очень странного человека. Ведь я говорил "непостижимые" вещи. Например, что "Хизбалла" восстановила свой потенциал, что организация назначила новых командиров, что Корпус стражей исламской революции взял под командование "Хизбаллу" и отдает ей военные указания и распоряжения, обучает, тренирует и готовит ко дню начала противостояния с Израилем.

Прекращение огня осенью 2024 года было ошибкой?

С моей точки зрения, да, безусловно было ошибкой. Мы должны были продолжать. Но все были настолько восхищены итогами ударов по "Хизбалле" – пейджеры и тому подобное, что возникла новая концепция. Все были убеждены, что "Хизбалла" ослаблена, и не понимали, насколько тесно она связана с правительством Ливана, насколько крепко держит это правительство в своих руках, в своих медвежьих объятьях. Через полтора года попыток США привести правительство Ливана к активным действиям против "Хизбаллы", они кажется осознали реальную ситуацию. Когда командующий ливанской армией приехал с визитом в США, сенатор Линдси Грэм спросил его, считают ли они "Хизбаллу" террористической организацией. На этот вопрос командующий армией Ливана ответил: "Не в ливанском контексте".

Что это означает?

Это означает, что с точки зрения ливанского истеблишмента, "Хизбалла" – часть политической структуры страны. Поэтому "развод" "Хизбаллы" и ливанского мейнстрима труден, чтобы не сказать почти невозможен. "Хизбалла" "танцует" на всех "свадьбах" сразу. Она получает финансирование от Ирана, иранские инструктора ее обучают, тренируют и направляют ее деятельность. Одновременно она постоянно доит ливанское правительство, и его министры в правительстве вытягивают из него огромные бюджеты.

В какой степени "Хизбалла" восстановилась от ударов, полученных осенью 2024 года?

С точки зрения личного состава, они полностью вернулись к тому, что было раньше, их порядки полностью восстановлены. Что касается дислокации их сил, она несколько видоизменена, но они остаются в Южном Ливане. Мы все время говорили о том, что "Хизбалла" ведет торг с командиром ливанской армии. Нечто типа "мы отдадим тебе 3-4 позиции, оставь нам все остальное". Сейчас все яснее становится, что командующий ливанской армией лгал правительству Ливана, утверждая, что территория Южного Ливана чиста от "Хизбаллы". Сейчас оказывается, что далеко нет. Кроме того, совершенно очевидно, что командир ливанской армии имеет амбиции, гораздо более серьезные, чем оставаться на своем посту. Он хочет быть президентом Ливана. Для этого он завязывает отношения с шиитами. Именно поэтому на последнем заседании правительства, когда было принято решение о запрете на военную и оборонную деятельность "Хизбаллы", командующий армией накричал на премьер-министра, утверждая, что он не может выполнить это распоряжение и не будет его выполнять. В ответ американцы требуют его уволить, американцы требуют объявить "Хизбаллу" незаконной организацией, разоружить ее и прекратить ее деятельность. Всего этого оно пока не делает.

Давайте поговорим про Наима Касема. Можно ли говорить, что он в полной мере занял место Хасана Насраллы?

Очень часто серый, малоприметный лидер пытается заявить о себе более резкими шагами, чем те, на которые пошел бы его предшественник. Я уверен, что Насралла на его месте повел бы себя более осторожно. Он не стал бы запускать 200 ракет, его игра против Израиля была бы более тонкой, он постарался бы сберечь силы организации. Наим Касем пошел на поводу у КСИР, выпустил 200 ракет за день, и тем самым открыл ворота для беспрецедентно жесткого ответа ЦАХАЛа.

В какой степени он контролирует то, что происходит в "Хизбалле"? Есть немало публикаций о разногласиях в руководстве движением и тому подобному.

Наим Касем – серая личность. Он в руководстве "Хизбаллой" более 40 лет. Касем координировал связь партии с парламентом. Он отвечал за политические связи. Серый человек, не имеющий военного или организационного опыта. Не особо сильный оратор, никогда не был духовной фигурой. Он изначально учитель химии, оттуда он начинал свой путь. Однако история предоставила ему место, и он действовал по-своему правильно – все, кто были не согласны с ним, в оппозиции к нему, все, кто представляли иную точку зрения, просто ушли в отставку.

Например?

Например, Мухаммад Раад, глава фракции "Хизбаллы" в парламенте. У него были серьезнейшие разногласия с Наимом Касемом, и в итоге он был вынужден уйти в отставку.

В чем была причина разногласий?

Мухаммад Раад считал, что "Хизбалла" должна отказаться от тактики сдержанности и начать отвечать на израильские удары по ливанской территории. Наим Касем считал, что "еще не время", что стоит подождать, проявить сдержанность. Раад воспринимал эту сдержанность как слабость, не был готов с ней мириться, требовал действий, и в итоге был вынужден уйти.

В том, что касается ракетного и иного потенциала вооружений, они также восстановили свои запасы до уровня 2023 года?

Не совсем. Но это не означает, что они слабы и немощны, как утверждают некоторые. У них было от 120 до 150 тысяч ракет, сейчас они предположительно располагают 40 тысячами ракет. Если они будут запускать по 200 ракет в день, им хватит надолго.

Вас удивило, что "Хизбалла" вмешалась в войну с Ираном?

Вообще нет. И Хасан Насралла, и Наим Касем неоднократно заявляли, что рассматривают себя в качестве солдат армии верховного лидера Ирана. Иными словами, они воюют в войне Ирана. Если "Хизбалла" построила "фронт поддержки ХАМАСа", в то время как их ничего не связывает с этой организацией, то чего стоит ожидать, когда их босс, политический, военный идеологический, находится под атакой "большого дьявола" (США) и "маленького дьявола" (Израиля). Он прекрасно понимает, и сам об этом говорит, что у него нет никаких шансов против США и Израиля. Но он воюет во имя истории. То есть сейчас пишутся страницы, которые в его восприятии оставят о нем память, как о ком-то кто кинул вызов гигантам. Он знает, что скорее всего погибнет в этом противостоянии, как погиб Хусейн бен Али, внук пророка Мухаммада в бою против армии Муавия. 70 бойцов сражались против 4000, и в итоге, через три дня, он был схвачен и обезглавлен.

Наим Касем видит себя его последователем?

Это не только Наим Касем. Это вечный нарратив "Хизбаллы". Они считают, что их нынешние бои – это продолжение битвы при Кербеле в VII веке.

Каково отношение к "Хизбалле" сегодня в Ливане?

Примерно 40% населения Ливана – это "Хизбалла". Кроме того, надо помнить, что в последнее время в Ливане произошли гигантские демографические изменения. С 2021 года Ливан покинули примерно 600 тысяч человек. Большинство – христиане. Врачи, медсестры, учителя. Все они покинули страну из-за экономического кризиса и иных причин. Если учитывать эту массу, этот процесс, то понятно, что христиане уже не являются доминантной группой в Ливане. Властная система сегодня практически нерелевантна. Часть христиан-маронитов против "Хизбаллы", христиане-ортодоксы являются сторонниками проарабского течения, сунниты расколоты – кто-то с аш-Шараа (новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа – прим.ред.), кто-то поддерживает "Джамаа аль-исламия", союзников "Хизбаллы" по борьбе против Израиля. 90% шиитов, разумеется, поддерживают "Хизбаллу". Так что стенания и критика, которые звучат сегодня в адрес "Хизбаллы", исходят из одной, очень небольшой группы жителей Ливана.

В этой ситуации, как вы ее описали, что должен делать Израиль?

Бить, бить и бить – до тех пор, пока "Хизбалла" не отпустит ту хватку, в которой она держит сегодня правительство Ливана. Это может занять еще много дней, но в конечном счете я верю в то, что ЦАХАЛ в состоянии привести к этому результату. Прекращение огня 2024 года стало результатом интенсивных атак ВВС ЦАХАЛа. Примерно 1100 целей были атакованы за три дня. Сегодня мы не действуем с такой интенсивностью. Я убежден, что если мы возобновим атаки с такой силой, "Хизбалла" в конце концов освободит из своего плена ливанское правительство.

Вы говорите об атаках только на позиции "Хизбаллы" или в том числе на инфраструктуры государства?

На первом этапе – только на позиции "Хизбаллы". Но в дальнейшем ситуация может измениться. Наша задача вынудить правительство Ливана объявить "Хизбаллу" вне закона. Без этого ничего не будет. До сих пор правительство Ливана запретило то, что оно назвало "нелегальной военной и оборонной деятельностью". "Хизбалла" не объявлена нелегальной организацией. Только после такой декларации можно будет надеяться, что в какой-то момент будет достигнуто соглашение по вопросам безопасности между Израилем и Ливаном. Это будет возможно только, если "Хизбалла" не сумеет этому помешать.

Иными словами, вы не придаете значения заявлениям представителей Ливана о возможности прямых переговоров с Израилем?

Я предлагаю не придавать большого значения этим заявлениям. Мы должны сказать им то же самое, что сказали им американцы: "Если вы хотите переговоров, прежде всего разоружите "Хизбаллу", объявите ее нелегальной организацией, наложите на нее санкции, задержите ее лидеров. Тогда будем разговаривать".

Они в состоянии выполнить такие требования?

По меньшей мере, декларативно они в состоянии. "Хизбалла" сегодня между молотом и наковальней. Молот – это израильские удары, которые все усиливаются, а наковальня – это Сирия. Аш-Шараа уже концентрирует дивизии на границе с Ливаном перед возможным вмешательством и войной с "Хизбаллой", являющейся злейшим врагом нынешнего сирийского режима. Очень может быть, что это давление приведет к тому, что у "Хизбаллы" не будет выбора, кроме как сложить оружие.

Война между Сирией и "Хизбаллой" – реальный сценарий?

Конечно. Нынешний сирийский режим обвиняет "Хизбаллу" в том, что она оказывала помощь Башару Асаду, обвиняет в убийстве тысяч сирийцев. И сунниты вполне могут выступить против шиитов "Хизбаллы".

Возвращаясь к тому, что может сделать Израиль. Вы говорили об ударах с воздуха. Это эффективно? Без захвата большой части территории Ливана, без наземной операции, без возвращения к 1982 году, можно добиться успеха?

Наземная операция имеет в первую очередь психологический эффект. Необходимо успокоить жителей севера Израиля, дать им ощущение безопасности. Поэтому ЦАХАЛ занимает возвышенности вдоль 120 км границы. Эти точки будут, разумеется, картой Израиля на будущих переговорах о вопросах безопасности на границе. Я не верю, что может сложиться ситуация, при которой солдаты ЦАХАЛа дойдут до Бейрута. Но я вполне допускаю, что ЦАХАЛ пройдет дальше реки Литани, то есть до третьей линии деревень. Первую линию мы разрушили в прошлую войну, осенью 2024 года, сейчас мы приближаемся ко второй линии, и есть еще третья, за Литани. Но все эти линии временные, они будут проводиться вновь после завершения переговоров между Израилем и Ливаном.

В какой степени это все зависит от итогов войны в Иране?

Очень зависит. Если Иран будет разгромлен, "Хизбалле" будет не на кого опереться. Она попытается продолжить действовать, однако останется абсолютно одна. И в результате всего этого военная сила "Хизбаллы" исчезнет, это движение превратится исключительно в политическую партию.

Если мы говорим о ливанской политике, то и среди шиитов у "Хизбаллы" есть конкуренты, я говорю, разумеется, про "Амаль".

Да, главное отличие "Амаль" от "Хизбаллы" заключается в том, что она является сугубо ливанским движением, в то время как "Хизбалла" ориентируется на Иран. Интересно, что при этом Наим Касем называет главу "Амаль" Набиха Берри своим старшим братом. Берри возглавляет "Амаль" с момента его создания в 1974 году и, надо сказать, пользуется немалой популярностью. Не случайно Касем предоставил Берри вести переговоры о прекращении огня осенью 2024 года. По сути, спрятался за его спиной. Сегодня он чувствует, что Берри предал его, так как выступает против вмешательства в войну, поэтому отношения между ними вновь очень напряженные.

Каковы отношения между Израилем и движением "Амаль"?

Была попытка сотрудничества в прошлом, в конце 80-х годов прошлого века. Тогда шла так называемая "война братьев" между "Амаль" и "Хизбаллой". Тогда "Хизбалла" взяла верх. Израиль пытался наладить контакты с "Амаль", но из этого ничего не вышло.

Подводя итог. К чему Израиль должен стремиться в отношении Ливана?

Мы должны стремиться к договоренностям в сфере безопасности, которые обеспечат спокойствие на наших северных границах. Это должно быть нечто схожее с тем, что было на границе с Сирией в рамках соглашения о разделении сил, или нечто похожее на то, о чем стороны договорились в рамках мирного договора между Израилем и Египтом. Военное приложение определяет разделение Синайского полуострова на три части. В каждой части определен свой порядок дислокации египетских сил. То же самое на границе с Сирией. До падения режима Асада действовало соглашение, в рамках которого существовала буферная зона, и лишь за ней могли дислоцироваться силы в определенном порядке. Я считаю, что то же самое должно быть на границе с Ливаном. Южный Ливан должен быть поделен на три зоны – первая полностью демилитаризованная, вторая – где может действовать полиция, третья – где могут находиться военные, однако не тяжелая техника. Так я это вижу, но возможно все это будет только в рамках договоренностей между Израилем и Ливаном. Чтобы это произошло, надо убрать с дороги "Хизбаллу". Ливанское правительство, кстати, знает, что пока проблема "Хизбаллы" не решена, оно не получит ни единого доллара больше ни от США, ни от Катара, ни от Саудовской Аравии, ни от Эмиратов. Все упирается в проблему "Хизбаллы".