Снижение ставки, "войны" за iPhone и молоко. Экономический обзор

Стоит ли ждать дальнейшего снижения ставки, будут ли магазины электроники торговать помидорами, и как использовать сыр в израильской политике.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Ставка снизилась

На этой неделе свершилось то, о чем уже более года говорят политики и предприниматели – Банк Израиля, в соответствии с прогнозами аналитиков, снизил учетную ставку на 0,25%. Возвращение инфляции в целевой коридор, снижение учетной ставки в США, укрепление шекеля, снижение рисковых премий, в сочетании с возвращением резервистов на рынок труда, позволили центробанку сделать небольшой шаг навстречу политическому давлению.

Однако не стоит рассчитывать, что за первым снижением последует продолжение. Глава центробанка профессор Амир Ярон в беседе с журналистами прямо заявил, что те, кто мечтают о возвращении к нулевым ставкам, могут забыть об этом. Но даже еще одно дополнительное снижение учетной ставки в ближайшие месяцы находится под большим вопросом.

В Банке Израиля продолжают уделять особое внимание инфляции, опасаясь, что слишком резкое снижение ставки приведет к новому разгону роста цен, который, в свою очередь, вынудить резко повышать учетную ставку.

Кроме того, в центробанке внимательно следят за продвижением проекта госбюджета в год выборов, опасаясь популистских шагов, которые тоже могут стать триггером инфляции.

Еще одним фактором, уменьшающим вероятность существенного снижения учетной ставки, является рост цен на аренду жилья, сильно опережающий темпы инфляции. А поскольку аренда жилья составляет почти четверть индекса потребительских цен, удорожание аренды будет тянуть инфляцию вверх.

Текущий прогноз Банка Израиля говорит о еще двух снижениях учетной ставки к сентябрю 2026 года, но реализация этого прогноза будет, среди прочего, сильно зависеть от предвыборного поведения правительства. Пока же выплачивающим ипотеку с привязкой к ставке Prime остается порадоваться даже небольшому снижению ежемесячных платежей.

"Война за iPhone"

Потребительские разделы всех израильских СМИ и немало блогеров были заняты на этой неделе "войной за iPhone", которую устроили израильские розничные сети.

Сначала "Ошер Ад", затем "Виктори" и "Супер Фарм" начали продавать iPhone 17 (последнюю модель) на сотни шекелей дешевле официального дистрибьютера и магазинов электроники, получающих через него товар. И хотя речь шла об ограниченных партиях, купленных в рамках параллельного импорта, ажиотаж в какой-то момент вынудил магазины электроники отреагировать и несколько снизить цены на смартфоны от официального дистрибьютера.

Однако розничные сети уже начали продажу по существенно сниженным по сравнению с рынком ценам других товаров, закупленных в рамках параллельного импорта – от роботов-пылесосов Xiaomi X20 Plus и грилей Ninja до курток Tommy Hilfiger и кроссовок New Balance.

На самом деле мы видим едва ли не первые реальные плоды реформы "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля", направленной в том числе на укрепление параллельного импорта. Розничные сети дают израильтянам возможность "поймать" по значительно более низкой цене брендовые товары, пользующиеся в стране устойчивым спросом. Это важная часть борьбы с дороговизной жизни и жалобы сетей электротоваров, что они тоже могут купить партию помидоров и продавать их по 50 агорот для привлечения покупателей, звучат смешно. Во-первых, кто им мешает делать то же самое, если они считают, что это поможет им в продажах? Во-вторых, само сравнение некорректное. Розничные сети и сами регулярно продают помидоры по шекелю за килограмм, что является для них убыточной ценой но привлекает людей в магазин. В маркетинге специальный термин для этого есть – "убыточный лидер" или "товар-приманка", сознательно продаваемый в убыток для привлечения клиентов. Однако смартфоны и брендовую одежду розничные сети, пусть и используют в качестве приманки, продают отнюдь не в убыток.

Возвращаясь к реформе импорта. Пока что ее эффект стал заметен в брендовом сегменте потребительских товаров – электроники, одежды, бытовой техники. Это важно, но недостаточно для существенного облегчения дороговизны жизни. Гораздо более важным является не параллельный импорт брендовой продукции, а расширение ассортимента и изменение культуры потребления. Израильский потребитель отличается высокой верностью любимым брендам и низкой готовностью сменить их на что-то другое, а потому готов доплачивать лишнее.

Особенно это касается продуктовой корзины, рост стоимости которой в последние годы опережает темпы инфляции. В 2011 году массовые демонстрации "протеста коттеджа" напугали производителей и импортеров продуктов питания достаточно, чтобы на несколько лет отбить у них охоту к постоянным повышениям цен на свою продукцию. Однако эффект того протеста давно сошел на нет, потрясения пандемии и войны регулярно давали им оправдания для повышения цен, даже когда объективных причин уже не было, а у населения были другие поводы для выхода на демонстрации. Но на самом деле для этого не нужны демонстрации, достаточно при повышении цен на товар одного бренда переходить на тот же товар другого производителя. Да, не всегда они идентичны, но в большинстве случаев разница не критична, особенно внутри одного сегмента (я не предлагаю любителям товаров премиум-сегмента переходить на самую дешевую линейку).

Смотрич против "Тнувы"

Отношения между министерством финансов и Молочным советом, начавшие ухудшаться еще летом, на этой неделе перешли в открытое противостояние. Глава минфина Бецалель Смотрич выбрал реформу рынка молока в качестве своей предвыборной цели и объявил открытую войну молочным компаниям в лице "Тнувы", из-за китайских владельцев и монопольной позиции по многим товарам назначенной им примером всех грехов социализма.

Молочные компании, собиравшиеся начать с акций протеста, решили в итоге пропустить эту стадию (тем более, что народ устал от протестов), перешли к прямой работе с народными избранниками, благо сельскохозяйственное лобби имеет своих представителей среди практически всех партий Кнессета. На проведенном "Экстренном съезде по спасению молочного хозяйства" упор делался на привлечение ультраортодоксальных партий под предлогом защиты слабых слоев населения и на депутатов "Оцма Йегудит", с которыми у Смотрича не самые лучшие отношения. Но и представителей других партий хватало.

Особое внимание привлекло присутствие на съезде советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу Нево Каца, поскольку незадолго до этого Нетаниягу заявил, что готов поддержать продвигаемую Смотричем реформу, хотя он и не уверен, что это стоит делать в год выборов.

О необходимости реформы (а она давно назрела), опасениях фермеров (отчасти справедливых, поскольку предлагаемая реформа упускает важные моменты) и поведении молочных компаний можно написать не один материал, но пока политический расклад оставляет крайне малые шансы на ее проведение, в этом нет особого смысла. Не исключено, что и Смотрич осознает слабость своих позиций, поскольку в последние недели он начал продвигать шаги, находящиеся в его полномочиях и не требующие проведения через Кнессет. Одним из таких шагов стала публикация указа об удвоении квоты на беспошлинный импорт твердых сыров, желтых сыров и сыров премиум-класса. Увеличение импорта этих категорий сыров, наверное самого прибыльного сегмента, станет серьезным ударом по прибыльности для "Тнувы", являющейся основным игроком на этом рынке.