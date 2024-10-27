Intel Israel прекращает бесплатное снабжение работников кофе и чаем

В рамках сокращения расходов израильское отделение корпорации Intel прекращает обеспечение "кофейных уголков" в компаниях разработки молотым и растворимым кофе и разными видами чая, как было до сих пор. По сообщению экономического издания The Marker, сообщение об этом было разослано работникам Intel Israel в воскресенье, 27 октября, утром.

Без кофе и чая сотрудники израильских отделений Intel не останутся: компания работает над моделью платных напитков в своих офисах. Платные кофемашины будут установлены уже с ноября, и даже любимый израильтянами "боц" (черный кофе, залитый кипятком) и растворимый кофе будет отныне предлагаться пусть за скромную, но все же за плату.

Холодильники и бары с горячей и холодной водой останутся в распоряжении сотрудников, так что никто не помешает им приносить молотый кофе, молоко, чай, растворимый кофе и другие напитки по своему выбору, чтобы готовить их самостоятельно. Intel Israel также не прекращает бесплатное снабжение "кофейных уголков" сладостями и печеньем.

Помимо сокращения расходов, компания приступает к процессу плановых увольнений: уже в ближайшие дни сотрудники, которые будут уволены, начнут получать принлашения на собеседования перед увольнениям. К концу года компания планирует также отменить предоставление автомобилей от работы для сотрудников.