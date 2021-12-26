До 5 тысяч выросло количество журавлей, погибших от "птичьего гриппа" на озере Хула
В воскресенье, 26 декабря, Управление природы и парков сообщило, что в районе озера Хула обнаружено около 5 тысяч мертвых журавлей, еще около 30 мертвых птиц найдены в Изреельской долине, еще 250 в долине Хула.
По словам Райи Шурки, и.о.гендиректора Управления природы, это один из самых серьезных ударов по живой природе Израиля. Она отметила, что Управление природы сотрудничает с государственными и правительственными учреждениями и ведомствами, а также фондом "Керен Кайемет ле-Исраэль" для того, чтобы уменьшить ущерб и остановить распространение вируса.
Заповедник Хула будет закрыт, как минимум, до 1 января.
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