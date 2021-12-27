Обнаружены еще три очага птичьего гриппа

Еще три очага птичьего гриппа выявлены у индеек на фермах в округе Шарон, на горе Гильбоа и на Голанских высотах.

Ветеринарные службы продолжают проверять соседние фермы.

Накануне Управление природы и парков сообщило, что в районе озера Хула обнаружено около 5 тысяч мертвых журавлей, еще около 30 мертвых птиц найдены в Изреельской долине, еще 250 в долине Хула.