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NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 14:48

Обнаружены еще три очага птичьего гриппа

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Обнаружено еще три очага птичьего гриппа

Еще три очага птичьего гриппа выявлены у индеек на фермах в округе Шарон, на горе Гильбоа и на Голанских высотах.

Ветеринарные службы продолжают проверять соседние фермы.

Накануне Управление природы и парков сообщило, что в районе озера Хула обнаружено около 5 тысяч мертвых журавлей, еще около 30 мертвых птиц найдены в Изреельской долине, еще 250 в долине Хула.

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