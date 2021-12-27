Обнаружены еще три очага птичьего гриппа
Еще три очага птичьего гриппа выявлены у индеек на фермах в округе Шарон, на горе Гильбоа и на Голанских высотах.
Ветеринарные службы продолжают проверять соседние фермы.
Накануне Управление природы и парков сообщило, что в районе озера Хула обнаружено около 5 тысяч мертвых журавлей, еще около 30 мертвых птиц найдены в Изреельской долине, еще 250 в долине Хула.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2021
До 5 тысяч выросло количество журавлей, погибших от "птичьего гриппа" на озере Хула
До 5 тысяч выросло количество журавлей, погибших от "птичьего гриппа" на озере Хула
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2021
Возле мошава Маргалиот перекрыта 886-я трасса из-за эпидемии "птичьего гриппа"
Возле мошава Маргалиот перекрыта 886-я трасса из-за эпидемии "птичьего гриппа"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2021
На озере Хула от "птичьего гриппа" погибли около двух тысяч журавлей
На озере Хула от "птичьего гриппа" погибли около двух тысяч журавлей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2021
"Птичий грипп" на озере Хула: отдыхающих просят не прикасаться к мертвым птицам
"Птичий грипп" на озере Хула: отдыхающих просят не прикасаться к мертвым птицам