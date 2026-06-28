К празднику Рош а-Шана будут импортированы 400 тонн беспошлинного меда из стран ВТО

Министерство сельского хозяйства опубликовало для общественного обсуждения условия тендера на беспошлинный импорт 400 тонн меда в преддверии Рош а-Шана. Как сообщает "Давар", эта мера призвана снизить цены на мед перед праздником. Импорт будет разрешен из всех стран – членов Всемирной торговой организации (ВТО).

Как и в предыдущие годы, объем квоты для каждого участника будет зависеть от цены, по которой он обязуется продавать мед: чем ниже предложенная цена, тем большую квоту получит импортер или торговая сеть. Победитель конкурса сможет импортировать до 20% общего объема квоты (80 тонн), остальные квоты будут распределены между другими победителями в размере 15%, 10% и 5% в зависимости от места в рейтинге.

Импортный мед будет продаваться в упаковках объемом до 1,5 кг. На полках магазинов он должен сопровождаться хорошо заметной информацией о цене.

В прошлом году победителями аналогичного конкурса стали шесть компаний: торговые сети "Виктори", Carrefour, "Йохананоф", "Рами Леви" и "Ошер Ад", а также импортер "Тоцерет Хаклаит Мувхерет", поставляющий мед для сети "Hatsi Hinam". В общей сложности по этой программе было реализовано 400 тонн меда по средней цене 18,7 шекеля за килограмм. В зависимости от размера упаковки розничная цена составляла от 8,9 до 19,9 шекеля за килограмм. В минсельхозе рассчитывают, что и в этом году увеличение предложения позволит снизить цены перед праздниками.

По данным министерства сельского хохяййства, ежегодное потребление меда в Израиле составляет около 6500 тонн, причем пик спроса приходится на осенние праздники и зимние месяцы. В среднем израильтянин потребляет около 700 граммов меда в год, тогда как в странах Европы этот показатель достигает примерно 1,5 кг.

Розничный рынок меда в Израиле оценивается примерно в 100 миллионов шекелей в год и отличается высокой концентрацией. Около 80% фасованного меда, продаваемого в стране, приходится на бренд "Яд Мордехай" группы "Штраус", доля которого составляет от 40% до 56%, а в отдельные периоды превышает 60% рынка. По оценке Dun & Bradstreet, около 20% рынка принадлежит пасеке "Эмек-Хефер", около 10% – пасеке "Эйн-Харод", остальная часть распределена между небольшими производителями.