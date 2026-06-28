Авиакомпания Wizz возобновила переговоры о создании своего операционного центра в Израиле

Авиакомпания Wizz Air возобновила переговоры с министерством транспорта о создании в Израиле своей "базы". Об этом сообщила новостная служба N12.

Отметим, что процесс создания оперативного центра на базе аэропорта "Бен-Гурион" был заморожен министерством транспорта Израиля 6 мая в связи с тем, что венгерская авиакомпания на фоне обострения ситуации с Ираном прекратила полеты в Израиль. Вновь летать в Израиль Wizz Air начала 28 мая.

Создание базы Wizz Air в аэропорту Бен-Гурион означало бы не просто расширение числа рейсов в Израиль, а фактическое превращение страны в один из операционных центров авиакомпании. В этом случае самолеты и экипажи перевозчика постоянно находились бы в Израиле, выполняя рейсы из Тель-Авива как из "домашнего" аэропорта. Это позволило бы открыть больше маршрутов, увеличить частоту полётов и усилить конкуренцию на рынке, что потенциально может привести к снижению цен на авиабилеты. При этом проект зависит от согласований с израильскими властями, доступности слотов в Бен-Гурионе и условий работы авиакомпании в периоды обострения ситуации с безопасностью.