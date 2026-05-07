последняя новость: 07:53
Экономика

Минтранс рассматривает альтернативы Wizz Air

время публикации: 07 мая 2026 г., 07:10 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 07:18
Минтранс рассматривает альтернативы Wizz Air
Yehoshua Yosef/Flash90

Министерство транспорта Израиля начало изучать варианты приглашения других иностранных бюджетных авиаперевозчиков для открытия базы в аэропорту Бен-Гурион, сообщает "Глобс".

Проверки начались после того, как переговоры с венгерским лоукостером Wizz Air зашли в тупик на фоне невозобновления полетов в Израиль после прекращения огня с Ираном.

В числе крупных авиаперевозчиков, которые могли бы стать альтернативой Wizz Air - Ryanair, Easy Jet, Transavia, flyDubai

Wizz Air продолжает следовать рекомендации Европейского управления безопасности полетов не летать на Ближний Восток, и на текущий момент вернется в Израиль не раньше 21 мая.

