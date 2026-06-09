Wizz Air установит в своих самолетах терминалы Starlink

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о планах установки терминалов спутниковой интернет-связи Starlink на борту своих самолетов начиная с 2027 года.

Wizz Air стал первым европейским лоукостером, обязавшимся обеспечить весь свой авиапарк доступом к интернету.

Среди компаний, установивших или находящихся в процессе установки Starlink - United Airlines, Emirates, American Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines, airBaltic, British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, Level и группа Lufthansa.

Бортовой интернет не отменяет режим полёта на устройствах: пассажиры по-прежнему должны его включать по команде экипажа, а затем активировать Wi-Fi и подключаться к бортовой сети. Голосовые звонки через сотовую сеть остаются под запретом или ограничением в соответствии с правилами авиакомпании и законодательством каждой страны.