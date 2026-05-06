Минтранс Израиля заморозил создание базы Wizz Air

Министерство транспорта Израиля объявило о замораживании проекта создания в стране операционного центра авиакомпании Wizz Air.

Решение принято на фоне того, что венгерский лоукостер, несмотря на прежние планы расширения деятельности в Израиле, продолжает не выполнять рейсы в израильском направлении и не возвращается в воздушное пространство страны.

Ранее создание операционного центра Wizz Air рассматривалось как важный шаг для усиления конкуренции на израильском авиационном рынке и расширения предложения дешевых авиабилетов. Теперь проект приостановлен до изменения позиции компании.