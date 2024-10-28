Нетаниягу и Смотрич: госбюджет должен быть принят в срок

В понедельник, 28 октября, на заседании правительства Израиля премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич подчеркнули, что государственный бюджет должен быть принят в срок в соответствии с уже согласованными бюджетными принципами.

"Премьер-министр попросил министров собраться для проведения переговоров с министерством финансов в преддверии обсуждения в предстоящий четверг. Министр финансов отметил, что бюджет в условиях военного времени непростой и требует финансовой ответственности от всех министров, чтобы по окончании войны экономика могла вновь выйти на путь роста", – сказано в официальном уведомлении канцелярии главы правительства.

"Премьер-министр и министр финансов сказали министрам, что рассчитывают на понимание важности момента и на их поддержку", – отмечается в сообщении офиса Нетаниягу.