Посол Израиля в Индии сообщил о прогрессе на переговорах по свободной торговле

Посол Израиля в Индии Реувен Азар в интервью индийским СМИ сообщил, что в феврале 2026 года в Иерусалим прибудет делегация из Нью-Дели для урегулирования "более легких" аспектов соглашения о свободной торговле.

Где-то 27-28 февраля ожидается визит в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди.

После этого, по словам Азара, планируются несколько раундов для завершения работы по более сложным вопросам и подписания договора до конца года.

Напомним, что на этой неделе Индия объявила о подписании договора о свободной торговле с Европейским союзом.

Израиль имеет один из самых обширных в мире пакетов соглашений о свободной торговле. На текущий момент у Израиля действуют соглашения о свободной торговле с 45 странами мира - 27 государствами Евросоюза, Великобританией, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией (приостановлен), Мексикой, Канадой, США (расширено в 2025 году), блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией (приостановлен), Панамой, Украиной, Южной Кореей, ОАЭ, Гватемалой, Вьетнамом. Подписано, но еще не ратифицировано соглашение о свободной торговле с Коста-Рикой.

Начавшиеся в 2016 году переговоры между Израилем и Китайской Народной Республикой по договору о свободной торговле вышли на завершающую стадию. Ожидалось подписание договора до конца 2023 года, однако из-за ухудшения отношений между странами в связи с Войной "Железных мечей" дальнейшая судьба переговоров туманна. То же самое касается переговоров о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения).

Ведутся переговоры о свободной торговле с Чили, Индией. Власти Австралии сообщили об ускорении переговоров с Израилем. Завершен первый раунд переговоров о свободной торговле с Бахрейном. Начинаются переговоры о свободной торговле с Японией. Весной 2023 года было объявлено о переходе к новому этапу переговоров между Израилем и Грузией, а летом – о начале переговоров с Молдовой.

С Египтом и Иорданией у Израиля действуют соглашения об особых промышленных зонах, товары из которых беспошлинно поставляются в США.