Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

Ракетный обстрел территории Израиля из Ирана. В 01:30 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Шфеле, Ярконе, Самарии.

МАДА: сведений о раненых нет, несколько человек получили травмы по пути в убежища, нескольким потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Предварительно: зафиксированы падения ракеты/фрагментов ракеты на открытой местности.