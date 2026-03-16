Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 16 марта 2026 г., 01:30 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 01:45
Ракетный обстрел территории Израиля из Ирана. В 01:30 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Шфеле, Ярконе, Самарии.
МАДА: сведений о раненых нет, несколько человек получили травмы по пути в убежища, нескольким потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.
Предварительно: зафиксированы падения ракеты/фрагментов ракеты на открытой местности.