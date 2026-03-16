WSJ: возможна спецоперация для установления контроля над иранскими объектами с обогащенным ураном

Для того чтобы окончательно лишить Иран возможности получить ядерное оружие, США, возможно, придется в течение нескольких дней перебросить сотни военнослужащих на иранские ядерные объекты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников и экспертов. По их оценке, речь может идти о масштабной операции по взятию под контроль площадок, где находится высокообогащенный уран, прежде всего в Исфахане и Натанзе.

Как отмечает WSJ, даже после ударов США и Израиля значительная часть высокообогащенного урана, по всей видимости, остается под завалами на поврежденных объектах. По словам собеседников издания, для его изъятия и охраны потребуются элитные подразделения, инженеры, саперы, специалисты по ядерной безопасности и крупные силы прикрытия. Один из экспертов заявил газете, что такая миссия может стать одной из крупнейших операций спецназа в истории США.

В публикации подчеркивается, что задача будет включать не только физический захват и охрану объектов, но и расчистку завалов, проверку на наличие ловушек, защиту от возможных атак беспилотников и вывоз ядерных материалов. По оценке источников WSJ, численность такой группировки может составить от нескольких сотен до более чем тысячи человек – в зависимости от обстановки на месте и масштаба сопротивления.