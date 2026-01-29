x
29 января 2026
Экономика

Исследование: попытка Кнессета снизить цены на парковку привела к подорожанию на 30%

время публикации: 29 января 2026 г., 08:53
Исследование: попытка Кнессета снизить цены на парковку привела к подорожанию на 30%
Nati Shohat/Flash90

Согласно документу, подготовленному исследовательско-информационным центром Кнессета по запросу экономической комиссии Кнессета, вступившая в силу в декабре 2025 года реформа взимания платы за парковку привела к повышению стоимости первого и второго часов парковки в среднем на 30%, а суточной парковки – на 7%.

В выигрыше от реформы, переведшей тарифы с четвертьчасовых на поминутные, остались те, кто паркуется менее, чем на 46 минут.

Согласно проверке, 70% паркингов повысили цены за первый час парковки, 60% повысили цены за второй час парковки. 40% повысили цены на дневную парковку, хотя поправка к закону не касалась суточных тарифов.

