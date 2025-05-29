Антимонопольное управление включило Wolt в список крупных ритейлеров

Антимонопольное управление опубликовало обновленный список крупных ритейлеров и поставщиков на рынке продуктов питания, товаров первой необходимости и предметов гигиены.

В новом списке сразу шесть добавлений – три ритейлера и три поставщика.

В число крупных ритейлеров включены платформа Wolt Market службы доставки Wolt, а также сети косметики и предметов гигиены Be и "Гуд Фарм".

В список крупных поставщиков вошли компании "Балади", "Занлаколь" и "Шанив Таасийот Нияр".

Крупным ритейлером считается ритейлер с оборотом более 287 миллионов шекелей в год, крупным поставщиком – поставщик с объемом продаж более 345 миллионов шекелей.

Включение в список возлагает на ритейлеров и поставщиков дополнительные обязанности и ограничения, нарушение которых является уголовным преступлением.