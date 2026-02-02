Китайский инвестфонд в Тель-Авивском суде: "Правительство КНР запретило инвестиции в Израиль"

Лю Юксяо, директор китайского инвестиционного фонда Ballet Vision, в показаниях для Тель-Авивского окружного суда сообщил, что "с начала боевых действий в Израиле правительство Китая классифицировало Израиль как зону высокого риска и ввело запрет на любые новые китайские инвестиции в стране".

Показания были даны в рамках иска членов кибуца Ханита против фонда, владеющего 80% акций завода "Адашот Ханита", специализирующегося на производстве интраокулярных линз для медицинских нужд.

Как сообщает "Калькалист", истцы требовали от фонда реализовать опцию выкупа у них оставшихся 20% акций завода, однако, по утверждению Лю Юксяо, до снятия ограничения властями КНР, реализация выкупа неосуществима.