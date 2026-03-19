x
19 марта 2026
19 марта 2026
19 марта 2026
|
последняя новость: 00:41
Спорт

Евролига. "Апоэль" разгромил итальянцев

Баскетбол
время публикации: 19 марта 2026 г., 23:10 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 23:10
Евролига. "Апоэль" разгромил итальянцев
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

В матче тридцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" разгромил "Виртус" 109:91.

"Красные" одержали четвертую победу подряд и поднялись на четвертое место.

"Апоэль" быстро снял вопросы о победителе. После 10 минут 34:19, 20 - 65:41, 30 - 86:63.

По 24 очка набрали баскетболисты "Виртуса" Деррик Эльстон-младший (+4 передачи) и Мэтт Морган (+ 4 передачи).

Самый результативный игрок "Апоэля" - Джонатан Мотли (22 + 5 подборов).

