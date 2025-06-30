Мэры городов севера снова призвали построить новый аэропорт в "Рамат-Давид"

Мэры Афулы, Кармиэля, Тверии, Ноф а-Галиля, Бейт-Шеана, Цфата, Хацор а-Глилит, Кирьят-Бялика и регионального совета Эмек а-Ярден направили премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с призывом обеспечить строительство нового аэропорта в Изреэльской долине рядом с базой ВВС "Рамат-Давид".

Напомним, что накануне заместитель министра Альмог Коэн объявил о выходе из правительства и возвращении в Кнессет в рамках "норвежского закона". По словам Альмога Коэна, он возвращается в Кнессет для того, чтобы продвигать законопроект о строительстве дополнительного аэропорта в Неватим. Коэн утверждает, что чиновники сознательно торпедируют решение о строительстве аэропорта, и единственное, что может сдвинуть дело с места – соответствующий законопроект, утвержденный Кнессетом.

Мэры городов севера в письме Нетаниягу подчеркивают, что необходимость строительства аэропорта в Галилее – не происки "дипстейта", как утверждает Коэн, а жизненная необходимость для развития региона.

Авторы письма призывают выполнить рекомендации "всех специалистов, раз за разом указывающих на "Рамат-Давид" как предпочтительное место для строительства аэропорта в аспектах гражданской авиации, проектирования, экономики и безопасности".

Следует отметить, что жители поселков и кибуцев Изреэльской долины, в которой предлагается строительство аэропорта, выступают категорически против этого. Экологи также возражают против строительства аэропорта в этом месте.