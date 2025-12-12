Хайфский НПЗ под следствием за нарушения в сфере экологии

Министерство экологии направило предупреждение и вызов на слушание перед наложением санкций руководству Хайфского нефтеперерабатывающего завода и компаний "Кармель Олефиним" и "Гадив".

Компании подозреваются в нарушении условий лицензий на вредные выбросы и положений Закона о чистом воздухе и Закона об опасных материалах.

Согласно данным министерства, на станциях мониторинга и в пробах на ограждении комплекса зафиксирована устойчивая тенденция роста концентраций бензола в период с 2020 по 2024 год. Этот рост является результатом выбросов совместного комплекса НПЗ и компании "Гадив".

Кроме того, были обнаружены многочисленные превышения разрешенных норм выбросов для Хайфского НПЗ и "Кармель Олефиним" по различным загрязнителям, включая оксиды серы, оксиды азота и частицы.