23 марта 2026
последняя новость: 09:38
Экономика

Хайфский НПЗ вернется к работе в полном объеме через несколько дней

Нефть и газ
Хайфа
Война с Ираном
время публикации: 23 марта 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 09:32
Anthony Hershko/Flash90

Администрация Хайфского нефтеперерабатывающего завода сообщила инвесторам, что прямой ущерб объектам НПЗ в результате попаданий ракет незначителен, и влияние на прибыль не будет существенным. Компания оценивает, что полное возвращение к оптимальной производительности произойдет в ближайшие дни.

Как сообщает 14 канал ИТВ, в компании отметили, что сразу после инцидента были созданы специальные группы для восстановления деятельности.

Также сообщается, что внешняя инфраструктура, пострадавшая в результате атаки, уже отремонтирована и вновь введена в эксплуатацию. Кроме того, в администрации комплекса подчеркнули, что большинство производственных объектов продолжали непрерывно работать и после инцидента, что помогло сохранить операционную стабильность.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 марта 2026

Хайфский НПЗ: на ремонт повреждений от ракетного обстрела потребуются несколько дней
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2026

Разрешено к публикации: во время обстрела Хайфы обломок ракеты-перехватчика упал на территории НПЗ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 марта 2026

КСИР солгал об успешном ударе по НПЗ и топливным резервуарам в Хайфе