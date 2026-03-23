Хайфский НПЗ вернется к работе в полном объеме через несколько дней

Администрация Хайфского нефтеперерабатывающего завода сообщила инвесторам, что прямой ущерб объектам НПЗ в результате попаданий ракет незначителен, и влияние на прибыль не будет существенным. Компания оценивает, что полное возвращение к оптимальной производительности произойдет в ближайшие дни.

Как сообщает 14 канал ИТВ, в компании отметили, что сразу после инцидента были созданы специальные группы для восстановления деятельности.

Также сообщается, что внешняя инфраструктура, пострадавшая в результате атаки, уже отремонтирована и вновь введена в эксплуатацию. Кроме того, в администрации комплекса подчеркнули, что большинство производственных объектов продолжали непрерывно работать и после инцидента, что помогло сохранить операционную стабильность.