x
20 марта 2026
Экономика

Хайфский НПЗ: на ремонт повреждений от ракетного обстрела потребуются несколько дней

Хайфа
время публикации: 20 марта 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 11:02
Хайфский НПЗ: на ремонт повреждений от ракетного обстрела потребуются несколько дней
Flash90. Фото: М.Шай

Хайфский нефтереперабатывающий завод опубликовал сообщение для биржи, в котором сообщил, что в результате ракетного удара по северу страны 19.03.2026 на территории завода в Хайфском заливе были нанесены точечные повреждения.

Пострадала электроинфраструктура, обеспечивающая один из служебных объектов, а также открытая площадка вблизи административного здания. Пострадавших нет.

В течение ночи также выяснилось, что повреждена находящаяся за пределами комплекса внешняя инфраструктура, принадлежащая третьей стороне и являющаяся критически важной для деятельности группы. По предварительной оценке, её восстановление займёт несколько дней. На момент публикации большинство производственных объектов функционирует, остальные находятся в процессе перезапуска.

Компания оценивает влияние произошедшего на операционную деятельность и финансовые результаты, а также изучает порядок и сроки полного восстановления работы объектов.

Страховой полис компании предусматривает покрытие косвенного ущерба от терактов и военных действий в размере 400 млн долларов США сверх первоначального ущерба в 50 млн долларов.

