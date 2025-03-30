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Экономика

В ночь на вторник будут повышены цены на бензин

Цены
Транспорт
время публикации: 30 марта 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 15:38
В ночь на вторник будут повышены цены на бензин
Kobi Gideon / Flash90

Управление по энергоресурсам при министерстве энергетики и инфраструктуры опубликовало новые тарифы на бензин, которые будут скорректированы в ночь с понедельника на вторник, 1 апреля.

Минимальная цена бензина с октановым числом 95 на заправке самообслуживания составит 7,31 шекеля за литр, что на восемь агорот больше, чем при предыдущей корректировке цен. Доплата за полное обслуживание составит 24 агоры за литр (включая НДС).

Минимальная цена за литр 95 бензина в Эйлате на заправке самообслуживания (без НДС) составит 6,20 агорот за литр, что на семь агорот выше, чем ранее. Доплата за полное обслуживание составит 20 агорот за литр (без НДС), без изменений в сравнении с предыдущей корректировкой.

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