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Экономика

Финансовая комиссия утвердила выплату компенсаций бизнесам в первую половину 2025 г

Кнессет
Компенсации и выплаты
Компенсации
время публикации: 30 марта 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 14:06
Финансовая комиссия утвердила выплату компенсаций бизнесам в первую половину 2025 г
Yonatan Sindel/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета под председательством Моше Гафни утвердила новые правила компенсаций для бизнесов в населенных пунктах на севере и на юге Израиля, пострадавших в результате войны, из Компенсационного фонда налогового управления. Утвержден свод правил выплаты компенсаций на период с января по июнь 2025 года.

В соответствии с утвержденным документам, предприятиям в зонах противостояния, пострадавшим в результате военных действий, будет предоставлена полная компенсация по схеме оборота или заработной платы (по выбору предпринимателя).

Глава Компенсационного фонда при Налоговом управлении Амир Даган и заместитель министра финансов Йорай Мацлауи отметили, что благодаря полному сотрудничеству с комиссией и ее председателем, удалось принять свод правил и продлить их на май-июнь 2025 года, включив в перечень дополнительные населенные пункты.

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