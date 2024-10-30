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Экономика

"Гистадрут" не заплатил за "забастовку солидарности" и запретил бастовать своим работникам

время публикации: 30 октября 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 18:23
"Гистадрут" не заплатил за "забастовку солидарности" и запретил бастовать своим работникам
Tomer Neuberg/Flash90

В сентябре председатель Ассоциации профсоюзов "Гистадрут" Арнон Бар-Давид под давлением штаба семей похищенных объявил всеобщую забастовку в знак солидарности с семьями заложников. Забастовка решением окружного суда по трудовым спорам была объявлена политической и "не защищенной": то есть, бастовавшие 2 сентября работники не получили за этот день зарплату.

И хотя Бар-Давид утверждал, что "Гистадрут" накопил достаточно средств для возмещения бастующим пропущенных из-за забастовки дней, работники бастовавших в сентябре компаний и организаций до сих пор не получили за эти дни зарплату, сообщает в среду, 30 октября, Walla. Стал известен и другой интересный факт: наемным служащим "Гистадрута" работодатель – то есть, сам "Гистадрут" – бастовать запретил.

В "Гистадруте" прокомментировали эту ситуацию так: речь идет о забастовке солидарности с похищенными и их семьями, а также с эвакуированными с севера и из окрестностей сектора Газы.

"Гистадрут" платит работникам за забастовку в случае длительных забастовок, которые приводят к существенной потере зарплаты, и осуществление этих выплат остается на усмотрение руководства забастовочного фонда", – отметили в "Гистадруте".

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