ЦСБ: в 2024 году зафиксировано 769,8 миллионов поездок в автобусах по всей стране

Центральное статистическое бюро впервые опубликовало данные о валидации (оплате) проезда в общественном транспорте. Отчет публикуется за 2024 год, в нем также содержится сравнительная информация за 2023 и 2022 годы. В нем учитываются данные проезда на автобусах с постоянными маршрутами, трамваю ("ракевет кала"), Хайфской канатной дороге ("Ракавлит"), хайфскому метро ("Кармелит"), а также измеряются изменения потребительских привычек с учетом тех или иных ключевых событий в стране.

Всего в 2024 году зафиксировано 769,8 млн валидаций проезда в автобусах, что на 6,8% больше, чем в 2023 году и почти достигает уровня 2019 года (до пандемии коронавируса). Но важно отметить, что в четвертом квартале 2023 года в связи с началом войны "Железные мечи" резко снизилось использование общественного транспорта – с 175,7 млн в четвертом квартале 2022 года до 153,6 млн в аналогичный период 2023 года (снижение на 12,6%).

В 2024 году 66% валидаций проезда в общественном транспорте осуществлялись с личных профилей в системе оплаты ("Рав Кав" и аналогов), 34% – с анонимных профилей и карточек. 8,4% пассажиров пользовались студенческой скидкой, 8,2% пассажиров – люди преклонного возраста (65-74 года), пользующиеся профилем "эзрах ватик", 5% – люди в возрасте старше 75 лет (профиль "рав кав захав"). 23,8% валидаций осуществлены детьми до 18-летнего возраста, и 16,5% – взрослые люди с 18 до 64 лет, не пользующиеся скидками. 4,1% валидаций осуществлены с других персонифицированных профилей.

В трамваях ("Ракевет Кала") в Иерусалиме в 2024 году зафиксировано 39,2 млн поездок (для сравнения – в 2023 году их было 38,3 млн, и в четвертом квартале 2023 года количество валидаций снизилось на 15,3% с 9,5 млн в последнем квартале 2022 года до 8 млн в аналогичный период 2023 года).

Системой подземного метро ("Кармелит") в Хайфе в 2024 году пользовались 1,145 млн пассажиров, что ниже показателя за 2023 год (1,218 млн). С началом войны "Железные мечи" зафиксировано снижение количества валидаций проезда на "Кармелите" на 15,8% с 316,9 тысяч в последнем квартале 2022 года до 266,7 тысяч в четвертом квартале 2023 года.

Фуникулером "Ракавлит" в Хайфе в 2024 году воспользовались 1,119 млн пассажиров, что на 22% ниже показателя за 2023 год, когда их было 1,436 млн. В четвертом квартале 2023 года с началом войны "Железные мечи" количество валидаций поездок на канатной дороге упало на 66,8% с 468,5 тысяч в последнем квартале 2022 года до 155,4 тысяч в аналогичный период 2023 года.

Наиболее загруженным днем в общественном транспорте в будни было воскресенье – 18,4% от общего количества валидаций поездок за 2024 год. Наименее загруженные дни – среда и четверг (по 17,8% валидаций).

Наиболее загруженным временем поездок в общественном транспорте был период с 13:00 до 13:59 – 60,7 миллионов валидаций зафиксированы именно в это время, или 7,9% от общего их количества. На втором месте – 07:00-07:59 – 58,8 миллионов валидаций, или 7,6% от общего их количества.

82,7% валидаций поездок на общественном транспорте были на внутригородских маршрутах, 15,1% – на междугородных маршрутах, и 1,6% – на региональных маршрутах.

В Иерусалиме в 2024 году зафиксировано 174,4 млн валидаций поездок в автобусах, в Тель-Авиве – Яффо – 81,1 млн, в Хайфе – 48,8 млн. В "Ракевет Кала" в Иерусалиме в отчетный период зафиксировано 39,2 млн валидаций, в метро "Кармелит" в Хайфе – 1,1 млн, в "Ракавлит" в Хайфе – также 1,1 млн поездок, в "Ракевет Кала" компании "Метрополин Тель-Авив" зафиксировано 24,7 млн валидаций поездок.