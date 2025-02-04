Китай вводит пошлины на американские энергоносители и ограничивает экспорт
время публикации: 04 февраля 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 08:30
Министерство финансов КНР объявило о введении дополнительной пошлины в размере 15% на импорт из США угля, сжиженного газа и нефти, а также сельскохозяйственного оборудования и автомобилей.
Решение, которое вступит в силу с 10 февраля, стало ответом на решение Белого дома ввести дополнительную пошлину в размере 10% на импорт любой продукции из Китая.
Одновременно министерство торговли и таможенная служба КНР объявили об ужесточении надзора за экспортом в США широкого спектра товаров, предназначенных для нужд американской промышленности.
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