Китай вводит пошлины на американские энергоносители и ограничивает экспорт

Министерство финансов КНР объявило о введении дополнительной пошлины в размере 15% на импорт из США угля, сжиженного газа и нефти, а также сельскохозяйственного оборудования и автомобилей.

Решение, которое вступит в силу с 10 февраля, стало ответом на решение Белого дома ввести дополнительную пошлину в размере 10% на импорт любой продукции из Китая.

Одновременно министерство торговли и таможенная служба КНР объявили об ужесточении надзора за экспортом в США широкого спектра товаров, предназначенных для нужд американской промышленности.