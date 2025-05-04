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Экономика

Минэкономики хочет ввести защитную пошлину на импорт китайского алюминия

время публикации: 04 мая 2025 г., 23:11 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 23:11
Минэкономики хочет ввести защитную пошлину на импорт китайского алюминия
AP Photo:AP / Business Wire

Министерство экономики Израиля продвигает решение о введении защитной пошлины в размере 90% на импорт алюминиевых профилей из Китая.

Рынок алюминиевых профилей в Израиле оценивается в 1,8 миллиардов шекелей, из которых 40% приходится на импорт. Помимо 6 местных производителей на нем около 20 импортеров.

Продвижение защитной пошлины основано на жалобе двух израильских производителей на демпинг со стороны импортеров из Китая. Однако в объединении торговых палат утверждают, что жалоба не оправдана. Импорт алюминиевых профилей из Китая осуществляется в последние двадцать лет и до сих пор не привел к закрытию ни одного местного производителя, а определенное увеличение доли импорта из Китая в последний год связано с прекращением импорта из Турции.

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