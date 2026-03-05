Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть на мировых рынках продолжили расти на фоне блокирования Ормузского пролива и ударов Ирана по нефтегазовой инфраструктуре соседних арабских государств.

Стоимость барреля нефти европейской марки Brent выросла на 4,75% до 85,4 доллара.

Стоимость барреля нефти американской марки WTI выросла на 8,3% и составила 80,7 доллара.

Стоимость барреля нефти эмиратской марки Murban выросла на 16% до 94,5 доллара.

Стоимость барреля российской марки Urals выросла на 10% до 68,8 доллара.