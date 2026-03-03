x
03 марта 2026
Ближний Восток

Иран наносит удары по топливной инфраструктуре Омана и ОАЭ

Нефть и газ
ОАЭ
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 11:39 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 11:45
Иран наносит удары по топливной инфраструктуре Омана и ОАЭ
AP Photo/Altaf Qadri

Иран продолжает наносить удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры арабских стран. Ударам БПЛА подверглись резервуары с нефтью в оманском порту Дукм. Как сообщают источники, пострадавших не было, но нанесен ущерб.

В порту Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратов произошел пожар после падения в нефтепромышленной зоне обломков сбитого беспилотника. По официальным сообщениям, над возгоранием установлен контроль, работа предприятий продолжается.

2 марта Иран нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры Катара в Рас-Лаффане. Один из дронов ударил по водному резервуару, второй – по объекту, принадлежащему Qatar Energy. Официальная Доха сообщила, что не оставит это без ответа. Через Рас-Лаффан идет значительная часть экспорта газа.

Был также нанесен удар по нефтеперерабатывающему предприятию, расположенному в городе Рас-Таннура, на саудовском побережье Персидского залива. На предприятии, принадлежащем компании Aramco, возник пожар, который удалось взять под контроль. Персонал был эвакуирован, работу пришлось прекратить.

Речь идет о значительной эскалации конфликта со стороны Ирана. Удары демонстрируют решимость режима аятолл к энергетическому шантажу международного сообщества.

Ближний Восток
