Таиланд оплатит расходы на жилье туристам, застрявшим из-за войны на Ближнем Востоке

Правительство Таиланда выплатит по 2000 батов (около 63 долларов) в сутки на проживание каждому туристу, который не может покинуть страну из-за войны на Ближнем Востоке, но не более чем на 10 суток.

Выплаты будут перечисляться напрямую отелям и другим предприятиям, принимающим постояльцев, и финансироваться из государственного фонда помощи иностранным туристам в чрезвычайных ситуациях.

Компенсация будет предоставляться лишь в том случае, если владельцы отелей и аналогичных заведений не в состоянии самостоятельно покрыть расходы на питание и проживание застрявших туристов, сообщила во вторник Натари Тавонг, секретарь Министерства туризма и спорта Таиланда.

Также правительство объявило об отмене штрафов за просрочку визы для туристов, чей срок пребывания истек начиная с 28 февраля, но которые не могут выехать из Таиланда из-за войны с Ираном. Обычно размер штрафа составляет 500 батов в сутки.

В общей сложности в четырех крупнейших аэропортах Таиланда с субботы по среду было отменено 327 рейсов - преимущественно на ближневосточных направлениях. Отмены затронули около 49700 человек, из которых примерно 33 000 застряли в аэропорту Суварнабхуми в районе Бангкока.