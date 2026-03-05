Налоговое управление отложило сроки подачи отчетов

По просьбе профессиональных ассоциаций и в связи с военным положением директор Налогового управления Шай Ааронович распорядился предоставить ряд послаблений по срокам подачи налоговых отчетов.

Крайний срок подачи отчетности и периодических платежей по НДС, налоговым удержаниям и авансовым платежам по подоходному налогу за февраль 2026 года для тех, кто отчитывается ежемесячно, и за январь-февраль 2026 года для тех, кто отчитывается раз в два месяца, переносится на 26 марта 2026 года.

Крайний срок подачи годовой декларации за 2025 год для предпринимателя, освобожденного от взимания НДС, отложен на 30.04.2026.

Кроме того, во всех налоговых подразделениях не будут накладываться новые аресты счетов (взыскания за долги) и не будут начинаться процедуры принудительного взыскания до 12.04.2026.

Эта дата может быть изменена в зависимости от ситуации безопасности.

Исключения возможны только в особых случаях с разрешения старшего заместителя директора по взысканию.

При этом штрафы, индексация и проценты начисляются согласно закону. Речь не идет об отмене уже наложенных арестов или списании долгов, а только о временной приостановке новых процедур взыскания.