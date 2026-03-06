Трамп: США уничтожили всю авиацию Ирана и потопили десятки военных судов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы в ходе нынешней войны против Ирана уничтожили практически всю иранскую военную авиацию и потопили значительную часть флота страны.

По словам Трампа, все самолеты Ирана были уничтожены или выведены из строя, а также потоплены 24 иранских военных судна. Американский лидер утверждает, что удары США нанесли "сокрушительный удар" по военной инфраструктуре Исламской Республики.

Ранее Трамп уже сообщал, что в ходе операции американские силы уничтожили и потопили несколько иранских военных кораблей, включая крупные корабли и объекты военно-морских сил.

Независимого подтверждения заявлений Трампа о полном уничтожении авиации Ирана и количестве потопленных кораблей пока нет. В уничтожении иранской авиации участвовали израильские ВВС.

Трамп сказал, что на фоне войны Тегеран хочет соглашения, но он опоздал. "Они звонят, спрашивают: "Как нам заключить соглашение?" Я говорю: "Вы немного опоздали". И мы хотим воевать сейчас больше, чем они", – сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Он не уточнил, кто именно с иранской стороны контактировал с США.

"Мы также призываем иранских дипломатов по всему миру просить убежище и помочь нам сформировать новый и лучший Иран с огромным потенциалом", – заявил президент США.

"Американские военные вместе с замечательными израильскими партнерами продолжают тотально громить врага, значительно опережая график и на уровнях ранее невиданных", – сказал Трамп.