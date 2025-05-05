Air Haifa снижает майские цены на 30% из-за кризиса с авиаперелетами

Авиакомпания Air Haifa из-за вызванного ракетным обстрелом аэропорта "Бен-Гурион" кризиса и отмены множества рейсов объявила о специальной скидке на базовую стоимость билета (не включая налоги, сборы, оплату багажа, питания и мест) для всех клиентов компании на билеты, забронированные на майские рейсы.

Специальная скидка будет доступна с помощью промокода HAIFA30 с начала продаж и до среды, 7 мая для рейсов, которые будут осуществляться в течение мая 2025 года. Скидка распространяется на все рейсы компании из международного аэропорта Хайфы – в Эйлат, Ларнаку и Афины.

Промокод можно использовать только один раз во время заказа, поэтому изменение даты вылета по заказанному по скидке билету потребует оплаты полной стоимости перелета.

В течение мая компания Air Haifa будет осуществлять ежедневные рейсы по сниженным ценам (еще до использования промокода) – рейсы в Ларнаку начиная с 59 долларов, в Афины – начиная с 99 долларов, и в Эйлат – начиная со 199 шекелей.

Компания также обязуется не повышать цены на билеты в течение месяца.