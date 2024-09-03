Забастовка учителей старших классов продолжается: переговоры завершились безуспешно

Безрезультатно завершилась очередная встреча представителей министерства финансов и руководства Профсоюза учителей средних и старших классов. Глава профсоюза учителей Ран Эрез, выходя с встречи, сообщил, что забастовка продолжится и в среду, 4 сентября.

Ран Эрез в очередной раз возложил ответственность за продолжение забастовки на министра финансов Бецалеля Смотрича, заявив, что "министр финансов должен понять: будущее системы образования в Израиле это не политические игры, и виноват в этой забастовке именно он".

Министерство финансов и министерство образования на данном этапе воздерживаются от обращения в суд по трудовым спорам с просьбой о запрете забастовки.

Напомним, профсоюз учителей средних и старших классов добивается подписания коллективных соглашений для всех действующих педагогов, тогда как министерство финансов настаивает на подписании индивидуальных договоров.

В качестве компромиссного предложения профсоюз учителей предложил принять на работу новых учителей, которые будут получать доплату сверх заработной платы, установленной коллективными соглашениями, но министерство финансов отказывается принять это предложение.

Министр образования Йоав Киш ранее предложил разрешить наем учителей на индивидуальные контракты сроком на один год, и если после этого года профсоюз учителей откажется продолжать набор новых педагогов, часть повышения зарплат учителей будет отменена. Профсоюз учителей средних и старших классов отказывается от этого предложения.