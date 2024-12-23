Новый лидер Сирии принял делегации из Турции и Саудовской Аравии

Глава новой сирийской администрации Ахмад аш-Шараа, также известный как лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани, встретился в президентском дворце с министром иностранных дел Сирии Хаканом Фиданом.

Турция оказала противникам Башара Асада значительную помощь в свержении режима. "Мой визит после долгого перерыва знаменует для Сирии начало новой эры, полной надежд", – сообщил Фидан, добавив, что цель Анкары – создание свободной и процветающей Сирии. По его словам, Турция готова в этом содействовать.

Турецкий политик подчеркнул необходимость единства и стабильности Сирии. Он призвал международное сообщество снять санкции, введенные против старого режима. Говорил Фидан и о создании условий для возвращения беженцев домой.

Аш-Шараа также принял делегацию Саудовской Аравии. О содержании беседы не сообщается. 23 декабря в Дамаске ждут и министра иностранных дел Иордании Аймана ас-Сафади.