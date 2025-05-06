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Экономика

Отмены полетов в Израиль. Уточненные данные

Авиация
Хуситы
время публикации: 06 мая 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 21:02
Отмены полетов в Израиль. Уточненные данные
Chaim Goldberg/Flash90

После ракетного обстрела международного аэропорта "Бен Гурион" иностранные авиакомпании внимательно следят за развитием ситуации в Израиле. Многие сообщили о продлении приостановки полетов в Тель-Авив.

Авиакомпания British Airways, ранее сообщавшая о приостановке полетов в Израиль до 7 мая, сообщила, что не будет летать по израильскому направлению до 15 мая.

Авиакомпания Delta продлила "паузу" до 19 мая.

Авиакомпании Ethiopian Airlines и Lot отменили рейсы, запланированные на 6 и 7 мая.

Авиакомпания Ryanair – не будет летать в Израиль до 14 мая, Wizz и Air India – до 8 мая, United Airlines – до 9 мая, Air France и Transavia Airlines – до 13 мая,

Авиакомпания Lufthansa продлила "паузу" на израильском направлении до 11 мая. Это решение касается всех авиакомпаний, входящих в группу, включая Swiss Air, Austrian Airlines, Air Brussels и Eurowings.

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