Отмены полетов в Израиль. Уточненные данные

После ракетного обстрела международного аэропорта "Бен Гурион" иностранные авиакомпании внимательно следят за развитием ситуации в Израиле. Многие сообщили о продлении приостановки полетов в Тель-Авив.

Авиакомпания British Airways, ранее сообщавшая о приостановке полетов в Израиль до 7 мая, сообщила, что не будет летать по израильскому направлению до 15 мая.

Авиакомпания Delta продлила "паузу" до 19 мая.

Авиакомпании Ethiopian Airlines и Lot отменили рейсы, запланированные на 6 и 7 мая.

Авиакомпания Ryanair – не будет летать в Израиль до 14 мая, Wizz и Air India – до 8 мая, United Airlines – до 9 мая, Air France и Transavia Airlines – до 13 мая,

Авиакомпания Lufthansa продлила "паузу" на израильском направлении до 11 мая. Это решение касается всех авиакомпаний, входящих в группу, включая Swiss Air, Austrian Airlines, Air Brussels и Eurowings.