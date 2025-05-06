Более 2000 учителей написали заявления об увольнении: они недовольны профсоюзом

Углубляется кризис в системе образования: тысячи учителей из-за недовольства заключенным между министерством финансов и профсоюзом учителей соглашением написали заявления об увольнении. Они угрожают подать эти заявления в администрацию своих школ, если глава профсоюза Яффа Бен-Давид не назначит встречу с ними.

По сообщению "Исраэль а-Йом", заявления об увольнении подписали 2100 учителей со всей страны, а также 50 воспитателей детских садов. Количество увольняющихся педагогов продолжает расти.

Издание отмечает, что Яффа Бен-Давид отказывается встречаться с недовольными профсоюзом педагогами. Сами же учителя рассказывают, что министерство образования рассылает бастующим приглашения на собеседование перед увольнением, запугивает их, а министерство финансов угрожает не оплачивать им больничные дни.

Вечером педагоги планируют провести ZOOM-конференцию, на которой они обсудят свои дальнейшие действия. Они подчеркивают, что профсоюз работников, не защищающий своих работников, не достоин представлять их интересы.

Педагоги требуют полной отмены сокращений зарплаты и ретроактивного возмещения сокращений, улучшения условий оплаты труда, предоставление им льгот, как у государственных служащих, а также полной прозрачности деятельности профсоюза.