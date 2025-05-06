Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" возобновила полеты в Израиль

Вечером 6 мая авиакомпания "Азербайджанские авиалинии"(AZAL) возобновила полеты в Израиль. Самолет Boeing 787, вылетевший из Баку, прибудет в Тель-Авив в 01:13.

Полеты компании в Израиль были приостановлены после ракетного обстрела международного аэропорта Израиля 4 мая.

Многие зарубежные авиакомпании продолжают наблюдать за обстановкой в регионе. Авиакомпания British Airways, ранее сообщавшая о приостановке полетов в Израиль до 7 мая, сообщила, что не будет летать по израильскому направлению до 15 мая.

Авиакомпания Delta продлила "паузу" до 19 мая.

Авиакомпании Ethiopian Airlines и Lot отменили рейсы, запланированные на 6 и 7 мая.

Авиакомпания Ryanair – не будет летать в Израиль до 14 мая, Wizz и Air India – до 8 мая, United Airlines – до 9 мая, Air France и Transavia Airlines – до 13 мая,

Авиакомпания Lufthansa продлила "паузу" на израильском направлении до 11 мая. Это решение касается всех авиакомпаний, входящих в группу, включая Swiss Air, Austrian Airlines, Air Brussels и Eurowings.