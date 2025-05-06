General Motors продолжает сокращения: в Израиле будут уволены сотни сотрудников

После серии сокращений, проведенных несколько месяцев назад, американский автомобилестроительный концерн General Motors планирует новые сокращения в центре исследований и разработок в Герцлии, в котором работают 700 человек. Как сообщает во вторник, 6 мая, экономическое издание "Калькалист", причиной новых увольнений является прекращение разработок автономных автомобилей General Motors.

По информации издания, сотни работающих в израильском филиале сотрудников концерна были вызваны на слушания. Центр разработок в Герцлии является одним из ключевых для компании. Однако в связи с поглощением концерном General Motors компании Cruise и интеграции ее специалистов и ресурсов в материнскую компанию возникло много дублирующих функций, что и привело к сокращениям.

В 2024 году компания провела серию увольнений, в том числе несколько десятков сотрудников израильского филиала. В последние недели General Motors проводит увольнения в различных подразделениях концерна в США.

В General Motors подчеркивают, что центр разработок в Израиле продолжает играть важную роль в создании пользовательских интерфейсов, разработке программных возможностей для камер, кибербезопасности и других важных для концерна задачах, в дополнение к исследовательской деятельности в Израиле.