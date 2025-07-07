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Экономика

Управление госслужбы ужесточает требования о назначении женщин на высшие должности

Госсектор
время публикации: 07 июля 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 13:15
Управление госслужбы ужесточает требования о назначении женщин на высшие должности
Yonatan Sindel/Flash90

Управление государственной службы опубликовало критерии, на основании которых члены комиссий по назначениям должны определять, отвечает ли предлагаемое министром назначение обязанности достойного представительства женщин на должностях генерального директора, заместителя генерального директора и других руководящих позициях.

Согласно этим критериям, министры больше не смогут заявить об отсутствии достойных кандидаток на должность или об отказе кандидаток, к которым они обращались. Они должны будут представить зафиксированное обращение к кандидаткам, отвечающим предъявляемым к должности критериям. Также должно иметь место обращение к соответствующим отраслевым или профессиональным структурам с предложением выдвигать кандидаток.

В управлении подчеркивают, что комиссия должна отдавать приоритет критерию достойного представительства женщин над критерием доверительных отношений с министром.

Напомним, что на текущий момент не осталось ни одной женщины на должности генерального директора министерства. При последних трех назначениях, сделанных уже после постановления Высшего суда справедливости о том, что правительство нарушает права женщин, министры все равно выбрали мужчин, отговорившись тем, что не нашли подходящих женских кандидатур.

Экономика
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