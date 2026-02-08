Правительству будет представлена программа укрепления границы: город харедим около Иерихона

Власти Израиля готовят масштабную программу укрепления приграничных районов в Иорданской долине и Араве, общая стоимость которой оценивается примерно в 5 млрд шекелей, пишет "Калькалист".

По сведениям издания, инициативу в ближайшие недели намерены вынести на утверждение правительства министерство обороны и министерство по делам поселений и национальных проектов.

Согласно публикации, центральная цель программы – расширение еврейского присутствия вдоль границы: обсуждается создание новых населенных пунктов и расширение существующих, с ориентиром на увеличение численности населения в этой зоне примерно с 42 тысяч до 100 тысяч в течение десятилетия. В этом контексте "Калькалист" упоминает проект строительства нового крупного населенного пункта для ультраортодоксов к северу от Иерихона.

На данном этапе речь идет о подготовке и межведомственном согласовании; окончательные параметры финансирования, поэтапность и конкретный перечень объектов будут зависеть от решения правительства и источников покрытия расходов в госбюджете на 2026 год.