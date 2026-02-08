Согласно прогнозу метеослужбы Израиля в воскресенье, 8 февраля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Устойчивый южный ветер. Переменная облачность. Местами дымка.

В Иерусалиме – 11-22 градусов, в Тель-Авиве – 13-25, в Хайфе – 15-23, в Эйлате – 19-26, в Беэр-Шеве – 10-29, на побережье Мертвого моря – 18-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-27, в Ариэле – 12-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-24, на Голанских высотах – 11-22.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В понедельник температура понизится. Во вторник-четверг – переменная облачность, температура без существенных изменений. В пятницу-субботу ожидается повышение температуры. В четверг-пятницу ожидаются дожди, преимущественно на севере страны.