Начинается первый этап реформы по "мелким" нарушениям ПДД

С воскресенья, 8 февраля 2026 года, в Израиле вступил в силу первый этап реформы по "мелким" нарушениям ПДД: часть дел переводится из уголовно-судебного формата в административный. Обжалование теперь должно идти через новый административный трек, в основном в цифровом формате, а не через обычный суд по транспортным делам.

Как следует из утвержденного ранее решения комиссии Кнессета по экономике, запуск реформы был отложен на три месяца – до 8.02.2026. Закон задуман как механизм разгрузки судов и ускорения рассмотрения "легких" ДТП.

Внедрение будет идти в два этапа: с 8.02 по 8.08.2026 – по штрафам до 500 шекелей; затем планируется расширение на более высокий диапазон сумм. При этом ужесточается подход к повторным нарушениям (в том числе риске кратного штрафа в отдельных случаях).

Таким образом, "мелкие" дорожные штрафы становятся более "административными" и цифровыми, а последствия систематических нарушений могут быть ощутимо жестче, чем раньше.

Еще в сентябре 2025 года министерство юстиции Израиля опубликовало проект постановлений об административных нарушениях правил дорожного движения, предусматривающий изменение процедуры оспаривания штрафов за такие нарушения в транспортных судах. Новые постановления позволят реализовать утвержденный в 2024 году закон о создании судов с "цифровым интерфейсом", который будет рассматривать дела о штрафах за нарушения ПДД, переведенные из статуса уголовных в статус административных. В постановлениях регулируется процедура ведения судебного разбирательства онлайн. Водитель, совершивший такие нарушения, будет считаться не "правонарушителем", а "нарушителем". Судебное разбирательство такого водителя, если он выберет суд, будет проходить не в транспортном суде (уголовном), а в специальном "трибунале по нарушениям ПДД", работа по созданию которого ведется в эти дни.

Цель реформы – снижение нагрузки на судебную систему, из-за которой водители, желающие оспорить штраф в суде, ждут разбирательства полгода и более.

Трибунал по нарушениям ПДД будет работать по системе конвейера. Судебное разбирательство в нем будет происходить онлайн, посредством видеоконференции.