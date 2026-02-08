Умер израильский певец и композитор Мати Каспи

Израильский певец и композитор Мати Каспи скончался в ночь на 8 февраля, ему было 76 лет. О смерти артиста сообщили его семья и израильские СМИ.

В мае 2025 года Каспи публично рассказал, что у него диагностирован запущенный рак с метастазами, после чего отменил выступления и сосредоточился на лечении.

За почти 60-летнюю карьеру Каспи сочинил более тысячи песен – их исполнял как он сам, так и другие артисты. Многие из его работ стали хитами и вошли в золотой фонд израильской песенной культуры.

Мати Каспи считался одной из ключевых фигур современной израильской музыки.

Мати Каспи. Краткая биография

Мати (Матитьягу) Каспи (родился 30 ноября 1949 года в кибуце Ханита на севере Израиля. С юных лет занимался музыкой и рано проявил себя как разносторонний инструменталист: в дальнейшем он играл и записывался как вокалист, пианист, гитарист, басист и ударник.

В конце 1960-х Каспи начал профессиональную карьеру, служил в военном ансамбле Южного командования. Вскоре он заслужил репутацию музыканта, который одинаково уверенно работает как автор, аранжировщик, оркестратор и музыкальный продюсер.

Его стиль описывают как редкое для популярной музыки сочетание классической школы, элементов джаза, рока и заметного влияния латиноамериканской музыки.

За десятилетия Каспи стал одним из самых заметных авторов "саундтрека" израильской культуры: он писал и аранжировал музыку как для собственных альбомов, так и для других исполнителей, много выступал и выпускал записи в разных форматах – от студийных работ до сборников и проектов сотрудничества. Его дискография насчитывает десятки релизов и совместных работ.

В 2010 году Каспи был удостоен премии АКУМ в области музыки.

В 2025 году он публично рассказывал о тяжелой болезни и лечении; в интервью отмечал, что борьба с заболеванием стала для него и личным, и финансовым испытанием.

8 февраля 2026 года Мати Каспи скончался в возрасте 76 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.